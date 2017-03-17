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Ізраїль вперше застосував нову систему ПРО

19:13, сьогодні 1454 Читать новость на русском
ПРО
ПРО / Фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові збили одну з зенітних ракет сирійців за допомогою системи ПРО Arrow.

Про це повідомляє ВВС.

Це перший випадок бойового застосування комплексу, який входить в ізраїльську систему ПРО.

Втім достеменно невідомо, яку саме модифікацію Arrow використовували для перехоплення сирійської ракети С-200 радянського виробництва.

Ізраїль почав розробку власних систем ПРО ще в кінці 1980-х років, а на початку 1990-х комплекси Arrow стали надходити на озброєння Армії оборони.

У 2000 році була розгорнута перша батарея комплексу Arrow 2, ракети якого можуть перехоплювати цілі на відстані до 100 кілометрів і на висоті до 50.

Протягом усіх 2000-х років комплекс пройшов кілька стадій модернізації, а в кінці десятиліття почалася розробка нового покоління – Arrow 3. Він був прийнятий на озброєння два місяці тому, 17 січня 2017 року.

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Теги: Зброя Ізраїль
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