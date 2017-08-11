Jay-Z випустив кліп за мотивами серіалу "Друзі": відео

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У мережі з'явився кліп репера Jay-Z на пісню Moonlight. У ролику відтворена сцена з легендарного комедійного серіалу "Друзі".
На перший погляд – це звичайна серія "Друзів", але всі головні герої – афроамериканці.
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У такий спосіб Jay-Z хотів привернути увагу до кількості і ролі афроамериканців у галузі шоу-бізнесу.
Одну з основних ролей в кліпі виконала актриса Ісса Рей.
Також у ролику згадано момент, коли стався конфуз під час вручення премії "Оскар" – тоді назвали спочатку найкращою стрічкою мюзикл "Ла-Ла Ленд", але виявилося, що насправді переміг фільм "Місячне сяйво".
Дивіться кліп Jay-Z на пісню Moonlight: