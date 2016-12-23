Кабмін ліквідував департамент протидії наркозлочинності

Український уряд ліквідував Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Нацполіції.

Про це йдеться у постанові Кабміну №981 від 30 листопада, опублікованій 22 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обов'язки, які виконував Департамент протидії наркозлочинності, передано Національній поліції.

"Здійснення функцій і повноважень даного департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, створені в апараті центрального органу управління Нацполіції і її територіальних органах", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у вересні 2015 року Кабмін ліквідував територіальні підрозділи МВС, натомість створив територіальні підрозділи Нацполіції.