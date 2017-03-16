Кабмін на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиці

У четвер, 16 березня, Кабінет міністрів України на засідання продовжив термін дії тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку ще на місяць.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснював, що надзвичайні заходи в українській енергетиці спрямовані на те, щоб об'єднана енергосистема працювала стабільно.
Сьогодні ж глава уряду Володимир Гройсман анонсував продовження надзвичайні заходів в енергетиці.