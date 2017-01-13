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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Кабмін оприлюднив точну дату візиту Байдена в Україну

15:55, сьогодні 54 Читать новость на русском
Джо Байден
Джо Байден / Getty Images

Зустріч прем'єр-міністр України Володимир Гройсмана та віце-президента США Джо Байдена відбудеться на день пізніше, аніж це планувалося раніше.

Відтак, захід відбудеться не 15-го, як раніше повідомлялося, а 16 січня, передає Урядовий портал.

Зазначимо, що сторони зустрінуться у клубі Кабміну. Початок заходу о 7:30.

Зустріч відбудеться у рамках візиту віце-президента США в Україну.

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Нагадаємо, раніше у Верховній Раді розповіла, що Джо Байден здійснить візит до України, аби підбити підсумки та вкотре продемонструвати їй свою підтримку.

Крім того, у Білому домі також прокоментували майбутній візит віце-президента.

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України США
Джерело: 24 Канал
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