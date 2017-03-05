Кабмін опублікував правила ввезення і вивезення товарів з АТО (Документ)

Кабінет міністрів опублікував порядок переміщення товарів в район і з району проведення антитерористичної операції.

Згідно з постановою №99 від 1 березня, порядок визначає правовий режим переміщення товарів в район або із зони АТО.

Документ опублікували на сайті Урядового порталу. Порядок почне діяти через 10 днів після публікації самої постанови.

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Кабмін вимагає забезпечити в контрольних пунктах в'їзду/виїзду протидію незаконному переміщенню товарів, а також встановити контроль переміщення гуманітарної допомоги в район або з району проведення АТО.

Нагадаємо, порядок щодо переміщення товарів у район або з району проведення АТО Кабінет міністрів України затвердив ще 1 березня.