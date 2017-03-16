Кабмін погодив важливий законопроект про медичне страхування

Кабінет міністрів України погодив Закон про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг.

Як пояснює виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, цей законопроект дозволить створити новий механізм фінансування послуг лікарів та ліків за рахунок медичного страхування.

"Гарантований обсяг медпослуг та ліків, вартість яких покривається страхуванням, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті: до неї входить вартість послуг екстреної, паліативної, первинної допомоги, та частково вартість платних послуг на вторинному та третинному рівнях", – пояснила вона на своїй сторінці у Facebook.

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Таким чином, якщо з людина буде потребувати невідкладної допомоги – вона не повинна думати про оплату, адже послуги та ліки оплачені у повному обсязі.

Супрун також пояснила, як буде відбуватися оплата за медичне страхування.

Українці вже платять страхові внески – через загальні податки. Навіть якщо людина не працює або отримує зарплату "в конверті", вона платить у державну скарбницю 20% ПДВ з будь-якої своєї покупки. Таким чином, у 2016-му році кожен українець сплатив на медицину через податки в середньому 1 764 грн,

– йдеться у поясненні до законопроекту.