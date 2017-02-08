Кабмін повідомив, скільки українці платитимуть за імпортний газ

У Державні фіскальній службі підрахували середню митну вартість імпортного природного газу для України.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство економічного розвитку та торгівлі з посиланням на дані відомства.

Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу Державною фіскальною службою України обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України у період з 1 до 31 січня 2017 року, відтак вона становить 6 032,8479 гривні або 229,5079 доларів США за 1 тисячу кубічних метрів,

– йдеться у повідомленні.

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