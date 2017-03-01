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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Кабмін призначив голову аеропорту "Бориспіль"

15:30, сьогодні 246 Читать новость на русском
Павло Рябікін
Павло Рябікін / kievvlast

Генеральним директором держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" став Павло Рябікін.

Відповідне призначення погодив Кабінет міністрів України 1 березня, повідомляє Інтерфакс.

Рябікін має 29 років професійного досвіду, зокрема в авіакомпанії "Експрес Авіа", ТОВ "РК Партнери", ТОВ "РОЦ" Зелений порт ".

Він також був депутатом України третього скликання, а в 2005 – 2006 роках займав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку. З 2014 року він працював в Київській міськдержадміністрації і займався питаннями інфраструктури та транспортного будівництва.

Теги: Україна Київ Кабінет Міністрів України Бориспіль
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