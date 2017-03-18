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Кабмін розпочав відбір кандидатур на посаду аудитора НАБУ

19:27, сьогодні 129 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / korupciya

Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатури свого представника до складу комісії, що буде проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook

Розпочали відбір аудитора для НАБУ від Кабміну. Олександр Саєнко і Павло Петренко зустрілись із представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від Уряду до складу комісії, яка буде проводити незалежну оцінку роботи НАБУ,
– написав він.

Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що цей відбір був максимально прозорим.

Читайте також: Соболєв про рішення ВР щодо антикорупційного комітету: Перемога, але неостаточна

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада відмовилися голосувати за нелегітимне рішення комітету по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ.

За словами нардепа Сергія Лещенка, таким чином БПП і "Народний фронт" хотіли просунути одіозного Найджела Брауна на посаду "незалежного" аудитора НАБУ.

Згодом, Єгор Соболєв зазначив, що на засіданні Антикорупційного комітету 17 березні він пропонуватиме колегам віддати свій голос за іншого кандидата – Роберта Сторча.

Теги: Україна Володимир Гройсман НАБУ Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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