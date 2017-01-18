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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з шаленим дефіцитом

19:47, сьогодні 52 Читать новость на русском
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Сьогодні, 18 січня, на засіданні Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.

Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що цього року зростуть надходження від єдиного соціального внеску. У казну держава отримає на 30 мільярдів гривень більше.

Також Рева заспокоїв українців, пообіцявши, що пенсійний вік Уряд підвищувати не планує.

В порівнянні з 2016 роком, бюджет Пенсійного фонду України зростає. При цьому обсяг дотації, яку ми з державного бюджету направляємо, знижується зі 145 мільярдів до 141 мільярда гривень,
– зауважив Рева.

Всього в бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень.

Читайте також: Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд: Розенко озвучив несподівану цифру

Теги: Політика Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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