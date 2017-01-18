Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з шаленим дефіцитом
19:47, сьогодні 52 Читать новость на русском
Сьогодні, 18 січня, на засіданні Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом у понад 140 мільярдів гривень.
Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що цього року зростуть надходження від єдиного соціального внеску. У казну держава отримає на 30 мільярдів гривень більше.
Також Рева заспокоїв українців, пообіцявши, що пенсійний вік Уряд підвищувати не планує.
В порівнянні з 2016 роком, бюджет Пенсійного фонду України зростає. При цьому обсяг дотації, яку ми з державного бюджету направляємо, знижується зі 145 мільярдів до 141 мільярда гривень,
– зауважив Рева.
Всього в бюджет Пенсійного фонду заклали 284 мільярди гривень.
Читайте також: Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд: Розенко озвучив несподівану цифру
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Поліцейські до смерті забили чоловіка на очах у дітей (фото 18+)24 серпня 2016 , 15:42 22
Трагедія в Княжичах: зрозуміло про причини загибелі правоохоронців5 грудня 2016 , 19:00 7
Скандал у Миколаєві: один із мажорів любить Москву та "георгіївську стрічку"31 серпня 2016 , 06:25 45
Українські хакери зламали пошту помічника Путіна зі скандальними документами24 жовтня 2016 , 15:58
Саакашвілі опублікував обурливий факт про журналістку, яка накинулася на нього в ефірі ток-шоу17 грудня 2016 , 11:26 2
Новим головою Одеської ОДА буде, швидше за все, представник БПП22 листопада 2016 , 07:59 1
Коментарі