Кабмін збільшив зарплати чиновникам

З Нового року Кабінет Міністрів України вирішив збільшити посадові оклади державних службовців.

Як повідомляється на офіційному сайті Кабміну, "посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть в середньому на 15%".

Також зазначається, що мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень.

В Уряді також повідомили, що з 1 січня суттєво зростуть стипендії студентів. Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.– на 54,3%, а стипендія відмінників на ці спеціальності буде підвищена до 102%.

Також у цьому році двічі будуть перераховані пенсії.

До слова, народні депутати теж планували підняти собі зарплати. Однак парламентарі не змогли прийняти власний кошторис на 2017 рік, яким передбачалося і збільшення зарплат нардепам.