Кабмін змінив правила реєстрації внутрішньо переміщених осіб

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Штампа про реєстрацію у довідці внутрішньо переміщеної особи більше не вимагатимуть. Таку постанову ухвалив Кабмін.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Кабмін вніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання у відповідності до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
Раніше наявність прописки у цьому документі була обов'язковою. Лише з цією відміткою у довідці, переселенці могли отримувати пільги, виплати та послуги від держави.
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Станом на 2 травня в Україні зареєстровано понад 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб з анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу.