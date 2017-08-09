Кабмін змінив правила реєстрації внутрішньо переміщених осіб

Штампа про реєстрацію у довідці внутрішньо переміщеної особи більше не вимагатимуть. Таку постанову ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кабмін вніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання у відповідності до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Раніше наявність прописки у цьому документі була обов'язковою. Лише з цією відміткою у довідці, переселенці могли отримувати пільги, виплати та послуги від держави.

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Станом на 2 травня в Україні зареєстровано понад 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб з анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу.