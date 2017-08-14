Disney презентувала першу пілотну серію нових "Качиних історій": опубліковано відео

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Мультсеріал про дядечка-багатія Скруджа був одним з найпопулярніших стрічок "дев’яностих", який завоював любов та прихильність мільйонів дорослих та дітей. 2 березня в мережі з'явився перший офіційний трейлер нових "Качиних історій".

Основний акторський склад серіалу оголосили 16 грудня 2016 року і серед них в новому ремейку можна буде зустріти таких героїв як: Скрудж Макдак (Девід Теннант), Дональд Дак (Тоні Ансельмо), Біллі (Денні Пуді), Віллі (Бен Шварц), Діллі (Боббі Мойнахан), Поночка Вандеркряк (Кейт Мікуччі), місіс Клювдія (Токс Олагундойе), Зігзаг Маккряк (Бек Беннет), а також в одній із серії повинен з'явитись Чорний Плащ.

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В першій серії режисер Дана Террас вирішила показати історію взаємин Дядечка Скруджа і Дональда Дака. А також коротко згадати активну молодість Скруджа Макдака і його перетворення в найбагатшу качку.

Дивіться першу пілотну серію нового мультеріалу "Качині історії":

Про прем’єру нового мультсеріалу було оголошено 25 лютого 2015 року, проте в травні 2017 року, ще до презентації стрічки, мультсеріал було продовжено на третій сезон. У першому сезоні планують показати 21 серію по 22 хвилини і 2 серії по 45 хвилин.

12 серпня 2017 року відбулася прем'єра пілотного епізоду Woo-oo !, а офіційна прем'єра серіалу призначена на 23 вересня і приурочена до 30-річчя оригінального мультсеріалу. Кожну нову серію планують транслювати щотижнево після дати прем’єри.