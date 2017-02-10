Як диверсифікувати ризики через ПАММ-портфелі?

Інвестори, в розпорядженні яких є грошові суми будь-якої величини, в наш час можуть без особливих труднощів вкладати у фінансові активи, де дохід безпосередньо залежить від взятого на себе ризику.

Це означає, що вибираючи активи з імовірно високими доходами, ви автоматично підвищуєте шанси втратити всі наявні гроші. Але ця пропорція справедлива не завжди. Якщо уважніше придивитися до інвестування в ПАММ-рахунки, можна помітити, що ця техніка є набагато продуктивнішою і стабільною. Інвестору залишається самостійно підібрати для себе портфель ПАММ-рахунків, який задовольнить його за всіма показниками.

Формування ПАММ-портфеля

Вибираючи ПАММ-портфель в якості свого фінансового інструменту, ви підходите стратегічно до вирішення проблеми інвестиційного прибутку. В цьому випадку діяти можна двома способами:

Скористатися послугами брокера; Самостійно вибрати порядок ПАММ-інвестування.

Складаючи портфель на платформі metatrader 4, в якій перевага буде на боці агресивних керуючих, варто очікувати і високий ступінь ризику для всього портфеля. Якщо ж цей рівень повинен бути мінімальним, просто вибирайте ПАММ-керуючих, які дотримуються більш спокійних методик торгівлі.

Диверсифікація ризиків

Одержуваний дохід від ПАММ-керуючих повинен перекривати потенційні збитки тих трейдерів, які закінчили звітний період зі збитками. А оскільки портфелі складаються із залученням відразу декількох гравців, диверсифікація ризиків робить торгівлю максимально стабільною і збалансованою.

Головним критерієм для прибуткового та стабільного інвестування в ПАММ-портфелю є вибір брокера. Тому ґрунтовно підготуйтеся, перш ніж підписувати контракт – почитайте відгуки, уточніть умови і порядок виконання зобов'язань, переконайтеся, що усні запевнення відображаються ще й на папері.