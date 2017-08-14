Парад неонацистов в США и опасность от КНДР

Северная Корея не отказывается от идеи обстрелять ракетами остров Гуам, а Китай готов захищати Пхеньян, если США решатся на военные действия для защиты своей базы. Тем временем в самих Штатах подняли голову ультраправые и неонацисты.

США против нацистов

В городе Шарлоттесвилль (штат Вирджиния) на выходных произошла крайне необычная и даже дикая по американским меркам история. В полной красе себя показали местные ультраправые, расисты и просто нацисты.

Сейчас в США их принято называть alt-right, то есть "альтернативными правыми". Но на самом деле – это самые обычные нацики, какие бы термины они себе не выдумывали.

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Сюжет начался с того, что местные власти решили снести памятник генералу Роберту Ли. В годы американской гражданской войны этот человек командовал войсками южан.

Несмотря на хроническую нехватку сил и ресурсов генерал не без успеха громил превосходящие силы северян. За это он заслужил уважение даже среди своих оппонентов и даже памятники во многих южных штатах.

Однако в сущности, генерал сражался за сепаратистов, которые хотели отделиться от США, сохранить рабство и феодальную систему отношений. К радости всего прогрессивного человечества, северяне тогда все-таки победили.

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Но у многих южан глубоко в подсознании даже спустя полтора века(!) сохраняется комплекс. Они чувствуют, что северные ценности (например, толерантность и полный отказ от расизма) – навязаны им силой. До сих пор живо понятие "южная гордость" – сложный комплекс эмоций, чувств и политических воззрений, которые можно было бы назвать право-религиозным радикализмом.

Героем носителей этой гордости и является генерал Ли, а их символом – флаг Конфедерации. Кстати, именно этот флаг украли для собственных нужд строители так называемой "Новороссии".

Как бы то ни было, снос памятников генералу Ли многие южане воспринимают крайне болезненно. Для них это – попытка северян полностью стереть их идентичность, гордость и историю. Но если для одних людей генерал и все, что с ним связано, – это часть истории и наследия, то для других он – защитник рабства, сегрегации, религиозного экстремизма и главный враг правительства США.

Именно вторая категория граждан и устроила в Шарлоттесвилле акцию протеста, мутировавшую в настоящий погром. В пятницу 11 августа они начали съезжаться в этот город со всей Америки. Город наводнили представители разномастных праворадикальных, расистских и антисемитских группировок, вроде "Ку-Клукс-Клана".

В ночь на субботу они провели там факельное шествие. Формат мероприятия и звучавшие там лозунги против чернокожих, евреев и гомосексуалов дали повод американской прессе тут же окрестить его "нацистским".

На следующий день, в субботу, должен был состояться главный марш. Утром по всему городу к нему начали готовиться не только ультраправые, но и их противники из числа антифашистов, правозащитников, студентов местного университета и простых горожан.

Между участниками шествия и его оппонентами начались драки. После того как число пострадавших превысило полтора десятка, власти решили отменить ранее разрешенный митинг.

Однако это только раззадорило обе стороны. И те, и другие вооружились палками, баллончиками с газом, камнями и другими подручными предметами. На помощь антифашистам пришла радикальная левая группировка Black Block "Черный квартал". Ее активисты – это здоровенные лбы, которые всегда готовы подраться. Тут у них представился отличный повод.

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В результате весь город быстро погрузился в хаос. На улицы вышел местный аналог ОМОНа и Национальная гвардия, но от трагедии это все равно не уберегло. Один из правых радикалов на машине врезался в толпу антифашистов. Одна женщина погибла на месте, еще 19 человек получили ранения, в том числе – тяжелые. Преступника задержали, им оказался 20-летний неонацист из штата Огайо.

По пути в Шарлоттесвиль разбился призванный на помощь полицейский вертолет. Оба человека в нем погибли. Остановить беспорядки удалось лишь ценой невероятных усилий.

Американское общество пришло от всего этого в настоящий шок. Да, все знали, что в стране есть неонацисты, расисты и тому подобная публика. Но эти люди были в положении отверженных – городских сумасшедших, на которых никто не обращал внимания. Но сейчас они показали, что представляют собой немалую силу, способную нарушить жизнь целого города.

Ответственность за это многие американские обозреватели и политологи возлагают на президента Трампа, который толком даже не осудил неонацистов. По его словам, насилие было взаимным, но вообще говоря, надо жить дружно.

Впервые в современной истории США глава государства не стал прямо критиковать откровенных расистов и нациков. Фактически, он поставил тех, кто призывает загонять в гетто и даже убивать представителей других рас и национальностей, на одну доску с противниками всего этого.

В будущем Трампу это обязательно аукнется. Но сейчас Америке нужно всерьез подумать, как, почему и из каких щелей там повылезали люди, которые по своей природе глубоко антиамериканские.

Китай за КНДР

Разговор о нацистах в США, думаю, так или иначе все равно будет крутиться вокруг Трампа и его команды, которая испытывает симпатию к людям подобного рода. Тем не менее, сейчас у Белого дома проблемы посерьезнее.

Северная Корея так и не стала отзывать своего обещания запустить четыре баллистические ракеты в окрестности американского острова Гуам. По планам Пхеньяна это должно произойти со дня на день – там говорят о "середине августа". Более точной даты пока нет.

По сути дела, речь идет о самой настоящей провокации. Белому дому надо будет срочно решать, как реагировать на четыре северокорейские боеголовки, несущиеся к острову, где размещены американские военные базы.

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Оставить провокацию без внимания – нельзя. Такого проявления слабости электорат Трампа не поймет. Сбивать их – опасно, так как КНДР может ответить на это собственным обстрелом Южной Кореи. На такой обстрел тоже надо будет ответить – и спираль полномасштабной войны может очень быстро раскрутиться.

Но есть новости и похуже. Китай – вторая экономика мира и крупнейшая региональная держава – дал понять, что не останется в стороне от возможного конфликта, если он переместится на территорию КНДР.

Главная англоязычная газета Китая – The Global Daily – в редакционной статье написала, что в случае, если США и их союзники попытаются сменить режим в Северной Корее, то Пекин обязан будет этому помешать. Поскольку эта газета считается выразителем официальной позиции Компартии КНР, игнорировать ее предупреждения было бы крайне неразумно.

Для Китая категорически неприемлемо, чтобы в Северной Корее сменилось правительство – на лояльное США. Это означало бы появление американских войск на сухопутной границе КНР и создание постоянной угрозы для Пекина. Именно поэтому местная Компартия готова на все, чтобы не допустить такого развития событий.

Теоретически, может повториться сюжет первой Корейской войны. Тогда Китай направил миллион так называемых «добровольцев» на помощь Северной Корее, когда та оказалась перед угрозой полного разгрома. Разница в том, что на этот раз это будет не просто пехота в одинаковых штанах и с одной винтовкой на двоих, а современные, отлично натренированные и экипированные войска с самым современным оружием.

А если на северокорейском поле боя лоб в лоб сойдутся американские и китайские войска, то тут уже до настоящей катастрофы будет совсем недалеко. В конце концов, у обеих стран немалые запасы ядерного оружия, которые они могут пустить в ход.

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На данный момент, этот сценарий – самый кошмарный, хуже него ничего и быть не может. Но на всякий случай, надо знать и о такой вероятности.

В любом случае, сейчас все будет зависеть от того, запустят ли северокорейцы свои ракеты в направлении Гуама, а также от ответа Трампа на эту провокацию. И у меня предчувствия очень нехорошие.