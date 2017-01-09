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Камерний оркестр влаштував різдвяний концерт на залізничному вокзалі у Тернополі

17:53, сьогодні 80 Читать новость на русском
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На залізничному вокзалі Тернополя камерний оркестр влаштував різдвяний концерт. Музиканти зіграли як українські, так і європейські колядки.

Різдвяний концерт під назвою "Для тих, хто в дорозі" у холі вокзалу влаштовують уже сім років поспіль. Кожного разу для пасажирів грає Галицький камерний оркестр. Ідея проводити концерт саме тут виникла раптово.

Зали не виявилося, на Новий Рік не було де працювати. Ми пішли до пана начальника і ми домовилися, що тут проведемо концерт і цей концерт пройшов на ура,
– пригадує художній керівник муніципального Галицького камерного оркестру Василь Феленчак.

Цьогоріч репертуар камерного оркестру суттєво доповнили європейським репертуаром.

Різдвяні колядки у виконанні професійних музикантів – не єдина особливість тернопільського залізничного вокзалу. Він єдиний в Україні, де пасажирів на Різдво проводжають з класичною музикою.

Концерт камерного оркестру тривав понад дві години. За цей час музиканти подарували пасажирам більше півсотні різдвяних колядок та новорічних європейських мелодій.

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Теги: Україна Тернопіль Музика Новорічні свята залізниця
Джерело: 24 Канал
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