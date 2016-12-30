  • укр
  • рус
06:56
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою
Випуск новин
00:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кампанія GRIZZLY STEPPE: у США розповіли, як російські спецслужби здійснювали хакерські атаки

06:05, сьогодні 494 Читать новость на русском
Кампанія GRIZZLY STEPPE: у США розповіли, як російські спецслужби здійснювали хакерські атаки

Спецслужби США опублікували доповідь, в якій вказали на причетність Росії до хакерських атак під час президентських виборів у США, а також злому поштового серверу "однієї з партій".

Автори доповіді – Міністерство національної безпеки та ФБР – дійшли до висновку, що дві хакерські атаки, які зафіксували в США літом 2015 року і весною 2016 року, здійснили дві групи російських розвідників. Вони їх позначили як "просунуті постійні мережеві загрози" (Advanced Persistent Threat, APT) – APT28 та APT29

Цю кампанію відомства назвали GRIZZLY STEPPE. За даними, представленими у доповіді, обидві групи раніше неодноразово атакували інформаційні системи урядових і дослідницьких організацій, університетів і корпорацій по всьому світу. Обидві групи, що стоять за атаками, займалися фішингом, поширюючи посилання на підроблені сайти, що імітують сайти цільових організацій, а група, яка організувала атаку APT29, також поширювала віруси через розсилку файлів співробітникам цільових організацій. Під час атаки APT29 влітку 2015 року групі хакерів вдалося заразити інформаційні системи американської політичної партії, коли одна з "цільових персон" відкрила заражений додаток до електронного листа, і вірус проник в систему. Після цього хакерам вдалося отримати контроль над поштовими акаунтами і завантажити звідти переписку кількох людей.

Атака APT28, яка була реалізована навесні 2016 року, проводилася щодо тієї ж політичної партії. В результаті фішинговою атаки зловмисники отримали паролі від поштових акаунтів декількох ключових персон і змогли завантажити вміст поштових скриньок лідерів партії. При цьому сама партія в доповіді не називається.

Уряд США вважає, що це листування було надана ЗМІ і опублікована.

Читайте також: Скільки кібератак на українські об’єкти було вчинено за останні два місяці

За інформацією, представленою в доповіді, співробітники російської розвідки й надалі проводять фішингові атаки проти американських державних органів. Остання розсилка була запущена в листопаді 2016 року, відразу після проведення виборів в США, говориться в документі.

Слід зазначити, що ця доповідь не залишилась поза увагою Дональда Трампа. Він має намір зустрітися з представниками розвідки США, щоб більше дізнатися про передбачувані кібератаки з боку Росії.

В інтересах нашої країни я зустрінуся з лідерами розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати останню інформацію про факти, пов'язаних з цією ситуацією,
– йдеться в заяві Дональда Трампа.

Як заявив Трамп, "прийшов час для нашої країни рухатися в бік великих і кращих справ".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

Сенатор Маккейн обіцяв Росії "більш жорсткі санкції".

Теги: Політика США хакери Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Скандал навколо
29 грудня, 22:50 Скандал навколо "1+1", овідіопольський жах, – головне за добу
1588
В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
29 грудня, 22:22 В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
Юрий Касьянов 2 3050
Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
29 грудня, 21:01 Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
Євгенія Мазур 632
З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
29 грудня, 20:00 З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
Яніна Ткачук 7 7386
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Скандальний Царьов зробив Савченко "дуже спокусливу" пропозицію
 26 грудня , 22:05 22
Прес-секретар Порошенка звинуватив Тимошенко у брехні
 1 листопада , 16:21 37
Надзвичайний стан у Туреччині: що робити українцям?
 21 липня , 14:52 1
Держава про тарифи потурбувалась, – Гройсман звернувся до українців
 1 липня , 11:27 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук