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Телеканал новин 24 Кампанію проти казахського власника українського БТА-Банку організував Мухтар Аблязов, – ЗМІ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кампанію проти казахського власника українського БТА-Банку організував Мухтар Аблязов, – ЗМІ

17:02, сьогодні 215 Читать новость на русском
Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов / ru.golos.ua

Інформаційну кампанію, мета якої очорнити ділову репутацію казахського бізнесмена Кенеса Ракішева, організував колишній керівник банку БТА Казахстан Мухтар Аблязов.

Про це пише "Голос.uа" в публікації "Як брудні технології проти казахського бізнесмена дійшли до України".

Видання зазначає, що Кенес Ракішев не веде активну бізнес-діяльність на території України. Фактично єдиним українським його активом є БТА-Банк, який, хоч і є прибутковим, але не займає в Україні значної частки ринку. За їх інформацією, набагато цікавіше те, чим змушений займатися материнський БТА Казахстан. Виявляється, протягом останніх 7 років він намагається притягнути до відповідальності свого колишнього керівника Мухтара Аблязова, який вкрав 6 млрд доларів.

Також журналісти розповіли про інцидент, коли при розгляді питання про екстрадицію Аблязова з Франції, адвокати банкіра надали Апеляційному суду Ліона підроблену довідку МВС про нібито відсутність до Аблязова претензій з боку українських правоохоронців. Тоді особисто українському Генпрокурору довелося терміново писати у Францію, що це не так, що епізод про шахрайство і розкрадання Аблязова в Україні слідством доведено повністю, а подана в суд нібито лист МВС сфальсифіковано захистом Аблязова.

"Ці факти достатні для того, щоб зрозуміти, що Аблязов не погребує ніякими методами в боротьбі за вкрадені мільярди. А якщо ще згадати, що англійський суд засудив олігарха до 22 місяців в'язниці за неправдиві свідчення, всякі сумніви зникають: нинішня атака на нового власника БТА Кенеса Ракішева – це справа рук колишнього власника – Мухтара Аблязова", – підсумували журналісти.

Теги: Україна Казахстан БТА Казахстан Мухтар Аблязов Кенес Ракішев
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