Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк

У кулуари парламенту стрімко вийшла віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Вона швидко проминула повз юрбу журналістів, які обліпили другу людину фракції "Народного фронту" Андрія Тетерука. Він якраз полум'яно критикував її на національних каналах.

Частина журналістів, побачивши віце-спікера одразу переметнулися до неї, аби почути, чому Оксана Сироїд щойно прийняла рішення достроково закрити ранкове засідання Верховної Ради.

У парламенті виникла абсолютно безпрецедентна подія. Порошенко та його оточення "по бєспрєдєлу" провели людей у комуфляжі. Тепер ніхто не знає чим це завершиться, адже багато хто з партій мають вплив на озброєні формування. Якщо і слід звинувачувати Парасюка, то це треба робити відповідно до закону,

– пояснює народний депутат Сергій Лещенко.

Зранку за сприяння депутатів з фракції БПП та "Народний фронт" до парламенту на ранкове засідання Верховної Ради пройшли поліцейські Донеччини, які вчора мали конфлікт під Слов'янськом з нардепом Володимиром Парасюком. Основна позиція: щоб пояснити, як депутат Парасюк зловживає своїм статусом і вчинив беззаконня.

За словами Сергія Лещенка, нардеп Ігор Кононенко допоміг поліцейським потрапити у саму сесійну залу. Пізніше відповідальність за пропуск поліцейських на сесію взяв на себе "фронтовик" Юрій Береза.

Іншого виходу не було, поліцейські повинні були донести до суспільства правду,

– переконував нардеп.

Якщо "фронтовики" одразу визнали, що були "за межами" регламенту та діяли виключно з міркувань політичної доцільності, то Олексій Гончаренко з БПП ще намагався виправдати колег, вишукуючи норми регламенту, які могли би бути в нагоді. Депутат нагадав про норму, коли голосують 150 депутатів і це дозволяє участь у засіданні Ради сторонніх осіб.

Так, наші колеги трошки випередили ситуацію. Але Сироїд мала би поставити цю постанову на голосування, – зазначив нардеп.

Шпагат Ляшка

Одразу після закриття засідання "ляшківці" зі всією фракцією зникли у кулуарах. Коли емоції вщухли і депутати ліниво почали розходитись хто куди, вся фракція Радикальної партії з'явились перед камерами.

Ляшко тримав у руці списаний аркуш, скручений трубочкою – він містив найхитріший план з усіх можливих у цей складний парламентський день.

Радикали знову, як у всіх подібних конфронтаціях, залишилися посередині – вони засудили порушення регламенту зі сторони депутатів, які провели представників Нацполіції на вже закрите засідання Ради. Однак віце-спікер компліментів також не дочекалася.

Парламент – це місце для дискусій. Категорично неправильно закривати засідання,

– сказав Ляшко.

Позиція Сироїд

Оксана Сироїд розповіла свою версію подій. За її словами депутати досить дивно взяли на початку засідання Ради перерву. Скоріше за все – чекаючи поки поліцейські Донеччини дістануться парламенту.

"Після перерви вони істерично наполягали на виступі поліцейських, я зрозуміла, що тут щось буде", – розповіла віце-спікер.

За її словами, вона дала розпорядження в.о. керівнику апарату ВРУ не пускати нікого до зали засідань. Люди у камуфляжі зайшли через ложу уряду.

Я це побачила і все – зупинила засідання,

– пояснила Сироїд.

Зміна координат

Перші коментарі представників БПП та "Народного фронту" про доцільність порушення регламенту змінилися на протилежну позицію.

Їхню узгоджену думку оприлюднили у коаліційній заяві, в якій звинуватили Сироїд у порушенні регламенту.

"Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В. Парасюк. Тому вона має піти у відставку", – йдеться у заяві "Європейської України".

Всі крапки над "і" має розставити Регламентний комітет. Зважаючи, що більшість у ньому належить представникам Народного фронту та БПП, нескладно здогадатися, у який бік дутиме вітер.

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