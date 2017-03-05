Кам'яні статуї на острові Пасха: розкрито таємницю їхнього пересування

Американські вчені вважають, що гігантські статуї пересували за допомогою перекочувань.

Про це інформує Sundaynews.

Раніше вважалося, що статуї, або як ще їх називають – моаї або боввани, могли пересуватися за допомогою дерев'яних полозів, які ставили на колоди, а потім вручну їх переставляли.

Однак археологи Террі Ханта з Гавайського університету і Карла Ліпо з Університету штату Каліфорнія прийшли до висновку, що полінезійське плем'я, яке виникло на острові в 800-х рр. нашої ери створило неправильне уявлення про бовванів.

Вчені вказали на те, що статуї мають обтяжені "животи" і зміщений центр ваги та закруглену основу, на якій вони стоять. За рахунок цього статуї можна було просто перекочувати з місця на місце.

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