Канада може зменшити військову підтримку України

Уряд Канади має намір припинити деякі програми підтримки України.

Про це заявив депутат федерального парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє Укрінформ.

Боюся, уряд може припинити надавати Україні деяку військову допомогу, розцінивши її як надто провокативну,

–заявив Безан.

Він додав, що українців Канади непокоїть намір Оттави відновити діалог з Москвою.

Українська громада Канада, членом якої є і я, занепокоєна через відновлення спілкування із Росією. Міністр Діон прямо говорить, що хоче вести прямий діалог із Путіним та Лавровим,

– зазначив депутат.

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