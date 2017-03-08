Канада зробила важливий крок до вільної торгівлі з Україною

Верхня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у другому читанні.
За відповідне рішення проголосувало 102 сенатори (всього у канадському Сенаті – 105 членів), повідомляє "Укрінформ".
Перед остаточним голосуванням у третьому читанні документ має повторно отримати погодження профільного комітету. Фінальне голосування може відбутися вже наприкінці березня-початку квітня.
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