Канада зробила важливий крок до вільної торгівлі з Україною

Верхня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у другому читанні.

За відповідне рішення проголосувало 102 сенатори (всього у канадському Сенаті – 105 членів), повідомляє "Укрінформ".

Перед остаточним голосуванням у третьому читанні документ має повторно отримати погодження профільного комітету. Фінальне голосування може відбутися вже наприкінці березня-початку квітня.

Опісля цю Угоду підпише генерал-губернатор. Проте також потрібно буде, аби відповідний документ схвалив і український парламент.

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