Канадець будує ціле містечко із пластикових пляшок

У Панамі на острові Колон розпочали будівництво першого у світі села, де всі будинки будуть збудовані з пластикових пляшок.
Про це пише Novate.ru.
Ідея належить канадцеві Роберту Бізо, який нещодавно переїхав жити на острів. Він помітив, що узбережжя всіяне викинутими пляшками, то ж зважився на такий проект.
Перший будинок цього села вже готовий, і вже закінчується будівництво наступного.
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Технологія будівництва проста: порожні пляшки укладають у дротяні сітки, а потім поміщають в сталеві каркаси. Далі робочі роблять проводку і підводять усі необхідні комунікації. Утворені стіни покривають бетонним розчином. На завершальному етапі стіни штукатурять.
На один одноповерховий будинок пішло понад 10 тисяч пластикових пляшок.
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