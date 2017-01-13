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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Канадець будує ціле містечко із пластикових пляшок

15:01, сьогодні 1687 Читать новость на русском
На один будинок пішло понад 10 тисяч пластикових пляшок
На один будинок пішло понад 10 тисяч пластикових пляшок / novate.ru

У Панамі на острові Колон розпочали будівництво першого у світі села, де всі будинки будуть збудовані з пластикових пляшок.

Про це пише Novate.ru.

Ідея належить канадцеві Роберту Бізо, який нещодавно переїхав жити на острів. Він помітив, що узбережжя всіяне викинутими пляшками, то ж зважився на такий проект.

Перший будинок цього села вже готовий, і вже закінчується будівництво наступного.

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Технологія будівництва проста: порожні пляшки укладають у дротяні сітки, а потім поміщають в сталеві каркаси. Далі робочі роблять проводку і підводять усі необхідні комунікації. Утворені стіни покривають бетонним розчином. На завершальному етапі стіни штукатурять.

На один одноповерховий будинок пішло понад 10 тисяч пластикових пляшок.

Теги: LifeStyle наука Канада Розробки
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