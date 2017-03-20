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Канадійка виграла мільйон доларів за особливий підхід до учнів

09:18, сьогодні 15 Читать новость на русском

Педагогиня з Канади Меггі Макдоннелл виграла щорічну "Світову премію вчителя" за значний внесок в освітню діяльність.

Церемонія нагородження відбулася в Дубаї. Ім'я переможниці оголосив астронавт Томас Паске. Він прямо з космосу вийшов на відеозв'язок із Землею.

Меггі Макдоннелл вчителює у віддаленому арктичному селі Салуіт в Канаді. До поселення можна дістатись лише літаком. Через суворий клімат та ізольованість там процвітає алкоголізм і наркоманія. А за останній рік сталося шість самогубств.

За шість років роботи в Салуіті Меггі Макдоннелл розробила кілька навчальних програм. А щоб допомогти молоді подолати шкідливі звички, відкрила спортзал.

Мене переслідує один спогад: як я бачу, що канадські підлітки, в прямому значенні цього слова, викопують яму в тундрі і ховають свого товариша. Поки я не переїхала до Салуіта, я навіть не підозрювала про такі реалії в Канаді,
– сказала лауреатка “Світової премії вчителя”.

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Теги: Канада освіта
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