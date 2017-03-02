Канадський міністр пояснив, нащо Путіну загострення на Донбасі

Загостренням збройних дій на Донбасі президент Росії Володимир Путін випробовує рішучість союзників України.

Таку думку висловив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент, повідомляє Укрінформ.

Очевидно, що Путін випробовує рішучість союзників України: нового президента США, але також і Канади та інших прибічників української демократії,

– зазначив він.

На його думку, це свідчить, що міжнародній спільноті слід збільшити підтримку України.

Окрім ескалації насильства, останніми тижнями ми стали також свідками значного зростання кількості боєприпасів та пального, що доставляється на Східну Україну. Якраз це і засвідчує важливість активізації наших зусиль та виявлення Канадою та союзниками рішучості,

– додав Кент.

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