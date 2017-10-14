Канал Ахметова видав російський серіал за український під несправжньою назвою, – ЗМІ

Телеканал "Україна" показав серіал, який було виготовлено після 2014 року в Росії, проте в українському телепросторі він перетворився на вітчизняну стрічку.

Як повідомляє ТСН, у ефірі вищезазначеного мовника з’явилися актори в формі російських поліцейських, а за мить вони нібито вже мали шеврони українських поліцейських, однак згодом знову отримали відзнаки силових структур Росії.

Читайте також: "Ось таким лайном нас годують": український канал "спіймали" на трансляції російського серіалу

За інформацією ресурсу, мова йде про російський серіал "Моя мама проти", який три роки тому в Москві знімала кінокомпанія "Русскоє", а транслював у Росії його телеканал "Росія-1". Проте в Україні стрічка отримала назву "Наперекір усьому" та 2017 рік виробництва.

Телеканал знайшов таку шпаринку і займається цим, завуальовуючи фактично російський серіал під нібито український. Тобто беруться якісь фірми незрозумілі, і серіал знімається, ніби він – український. А фактично, це серіал російський, знятий в Росії, з російськими акторами, на російські гроші,

– підкреслив активіст комітету телеетики Артем Руденко.

До слова, у титрах вказується, що фільм створила кінокомпанія "Маркер Медіа", про яку справжні кіновиробники навіть не чули.

Заступник голови Держкіно Сергій Неретін своєю черго зазначив, що провина за ситуацію лежить саме на ній, оскільки вона нібито підробила документи.

"Держкіно – це не розслідувальний орган. Нам приносять документи, ми їх перевіряємо, і на основі перевірених документів видаємо прокатні посвідчення. Про компанію "Маркер Медіа" нам нічого не відомо, але ми звернемо увагу на всі прокатні посвідчення, які було видано цій компанії. Якщо виявиться, що щось там не те, то ці посвідчення буде анульовано", – наголосив він.

Нагадаємо, 13 жовтня Держкіно все ж анулювало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, які було видано на усі фільми виробництва кінокомпанії "Маркер Медіа", в тому числі і на стрічку "Всупереч всьому" (режисер Андрій Задворний).