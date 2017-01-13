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Канал пропаганди Росії увірвався в ефір телеканалу США

07:47, сьогодні 1190 Читать новость на русском
Russia Today
Russia Today / Газета.ru

У четвер, 12 січня, російський пропагандистський телеканал Russia Today увірвався в мовлення американського каналу C-Span.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Телеканал C-Span вів онлайн-трансляцію засідання нижньої палати американського Конгресу, присвячене роботі Комісії з цінних паперів і бірж, коли в ефір раптово вклинився канал Russia Today.

Накладка сталася під час виступу депутата Максін Уотерс за кілька секунд до того, коли вона згадала в своєму виступі новообраного президента США Дональда Трампа в контексті його відносин з Росією.

Зазначимо, що мовлення тривало близько 10 хв. Телеглядачі сприйняли витівку RT як диверсію. При цьому в заяві, поширеній C-Span, представники каналу списали все на технічну помилку.

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Ми здійснюємо моніторинг передач RT на предмет екстрених новин, і найбільш ймовірно, що в маршрутизації інтернет-сигналу стався збій,
– мовиться в заяві.

Теги: ЗМІ США Новини Росії Російська пропаганда
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