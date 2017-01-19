  • укр
  • рус
14:11
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 13:00: Синоптики попереджають про густий туман. Поезія ветеранів АТО
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Канал пропаганди Росії заблокували в Facebook

12:50, сьогодні 1012 Читать новость на русском
Russia Today
Russia Today / Media Sapiens

Facebook заблокував російському пропагандистському телеканалу Russia Today можливість публікувати повідомлення, що містять посилання, картинки і відео, на англомовній сторінці телеканалу в соцмережі до 21 січня.

Про це у Facebook повідомив сам телеканал.

Обмеження були введені після трансляції прес-конференції президента США Барака Обами. Російськомовний сайт телеканалу припускає, що Facebook помилково визначив, що у RT відсутні права на цю трансляцію.

При цьому головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що телеканал домагатиметься відновлення функцій своєї сторінки в Facebook усіма можливими способами.

Читайте також: Канал пропаганди Росії увірвався в ефір телеканалу США

Будемо домагатися розблокування усіма можливими способами,
– цитує Симоньян RNS.

Головний редактор наголосила, що керівництво RT вже звернулося до адміністрації соцмережі з проханням розблокувати сторінку, однак це звернення поки не дало жодних результатів.

Теги: Новини Росії ЗМІ Російська пропаганда Інтернет Facebook
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 1368
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
740
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 2260
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 08:06 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
1 4393
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
18 січня, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 4177
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Як будують Керченський міст: з’явилося нове відео
23 липня 2016 , 14:31 1
Киянка надовго покинула вдома малих дітей: померло немовля
 6 грудня 2016 , 12:59 90
Гучно анонсовані стрільби над Кримом можуть скасувати, – журналіст
 30 листопада 2016 , 18:33
Побудувати будинок, виростити сина, посадити Єфремова, – соцмережі про затримання екс-регіонала
 30 липня 2016 , 13:53 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук