Канал пропаганди Росії заблокували в Facebook

Facebook заблокував російському пропагандистському телеканалу Russia Today можливість публікувати повідомлення, що містять посилання, картинки і відео, на англомовній сторінці телеканалу в соцмережі до 21 січня.

Про це у Facebook повідомив сам телеканал.

Обмеження були введені після трансляції прес-конференції президента США Барака Обами. Російськомовний сайт телеканалу припускає, що Facebook помилково визначив, що у RT відсутні права на цю трансляцію.

При цьому головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що телеканал домагатиметься відновлення функцій своєї сторінки в Facebook усіма можливими способами.

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Будемо домагатися розблокування усіма можливими способами,

– цитує Симоньян RNS.

Головний редактор наголосила, що керівництво RT вже звернулося до адміністрації соцмережі з проханням розблокувати сторінку, однак це звернення поки не дало жодних результатів.