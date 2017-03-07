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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Канал реалізації підроблених ліків викрили у Києві

14:21, сьогодні 790 Читать новость на русском
Поліцейські припинили постачання підроблених ліків
Поліцейські припинили постачання підроблених ліків / informator.news

Столичні правоохоронці припинили реалізацію підроблених ліків, анаболічних стероїдів та спортивного харчування, налагоджену через мережі спортивних клубів.

Розповсюдження небезпечних для здоров’я штучних гормональних та несертифікованих в Україні лікарських препаратів організували троє жителів Києва та громадянин Росії, повідомляє Служба безпеки України.

Кур’єри залізничним транспортом ввозили підроблені ліки через східний кордон України. Зловмисники маркували препарати невідомого походження етикетками виробників з країн, у яких продукція не заборонена.

За попередніми оцінками, дохід фальсифікаторів становив щомісяця близько 50 тисяч доларів.

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Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання організаторів, а також у складах і спортивних залах столичних клубів оперативники вилучили понад 100 тисяч заборонених до обігу пігулок, 20 тисяч ампул, пакувальний матеріал для фальсифікату.

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У СБУ повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше правоохоронці на Одещині викрили цілу мережу аптек, де торгували фальсифікованими або контрабандними ліками. Під час обшуків в аптеках вдалося вилучити чимало незареєстрованих та фальсифікованих ліків, у тому числі сильнодіючих.

Теги: Київ Кримінал СБУ Поліція
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