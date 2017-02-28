Канал Шустера остаточно закрили

Канал телеведучого Савіка Шустера 3S.tv припиняє супутникове мовлення з 1 березня.

Про остаточне закриття каналу повідомив керуючий партнер каналу Павло Єлізаров у Facebook.

На жаль завтра (1 березня, – "24") останній день мовлення нашого каналу на супутнику,

– йдеться у повідомленні.

Проте остаточної причини закриття Єлізаров не зазначив. За його словами, "суспільство і бізнес поки не відчувають потреби в незалежних ЗМІ".

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Надаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2017 року телеканал Савіка Шустера планував 3S.TV припинити свою діяльність через брак коштів. Для продовження діяльності каналу необхідно було зібрати 10 мільйонів доларів.