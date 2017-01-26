Кандидат Трампа на посаду посла в ЄС спрогнозував близьку "смерть" євро

Професор Тед Маллок, якому пророкують посаду посла США в ЄС, пророкує кардинальні зміни в самому ЄС вже найближчим часом і ймовірний крах європейської валюти.

В інтерв'ю ВВС, він розповів, що впродовж найближчих трьох місяців Британія могла б укласти зі США торговельну угоду, яка б влаштувала обидві сторони.

За його словами, "жорсткий" Brexit став би найкращим варіантом для Британії і як тільки вона вийде із загального ринку й митного союзу, офіційний Лондон зможе ігнорувати "брюссельську бюрократію" і укласти торгову угоду сам.

Я хотів би нагадати, що більшість угод про злиття чи купівлю компаній укладаються приблизно протягом трьох місяців,

– спрогнозував Маллок результати візиту Терези Мей до Вашингтона, який запланований на найближчу п’ятницю.

Водночас він визнає, що цієї п'ятниці угода не буде підписана у Вашингтоні, але, можливо, буде укладена рамкова угода, яка дозволить призначеним людям почати переговори за зачиненими дверима, і на це може піти лише 90 днів.

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Тед Маллок вважає, що Британія може укласти зі США договір про вільну торгівлю набагато раніше, ніж це вдасться зробити ЄС.

На його переконання, результати виборів, що цього року відбудуться у Франції, Німеччині та Нідерландах, можуть завдати серйозного удару по Європейському Союзу.

"Особисто я не впевнений, що буде існувати Європейський Союз, з яким можна було б проводити торгові переговори. Я думаю, Дональд Трамп налаштований різко негативно відносно наднаціональних організацій. Він надає перевагу двостороннім відносинам з незалежними країнами", – сказав Маллок.

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