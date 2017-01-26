12:55
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 11:00: ФСБ продовжує арешти активістів у Криму. Блокування залізниці
Випуск новин
11:42, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кандидат Трампа на посаду посла в ЄС спрогнозував близьку "смерть" євро

11:47, сьогодні 1012 Читать новость на русском
Євро чекає близька смерть?
Євро чекає близька смерть? / 24 Канал

Професор Тед Маллок, якому пророкують посаду посла США в ЄС, пророкує кардинальні зміни в самому ЄС вже найближчим часом і ймовірний крах європейської валюти.

В інтерв'ю ВВС, він розповів, що впродовж найближчих трьох місяців Британія могла б укласти зі США торговельну угоду, яка б влаштувала обидві сторони.

За його словами, "жорсткий" Brexit став би найкращим варіантом для Британії і як тільки вона вийде із загального ринку й митного союзу, офіційний Лондон зможе ігнорувати "брюссельську бюрократію" і укласти торгову угоду сам.

Я хотів би нагадати, що більшість угод про злиття чи купівлю компаній укладаються приблизно протягом трьох місяців,
– спрогнозував Маллок результати візиту Терези Мей до Вашингтона, який запланований на найближчу п’ятницю.

Водночас він визнає, що цієї п'ятниці угода не буде підписана у Вашингтоні, але, можливо, буде укладена рамкова угода, яка дозволить призначеним людям почати переговори за зачиненими дверима, і на це може піти лише 90 днів.

Читайте також: Трамп озвучив прізвище ставленика на посаду міністра військово-морських сил

Тед Маллок вважає, що Британія може укласти зі США договір про вільну торгівлю набагато раніше, ніж це вдасться зробити ЄС.

На його переконання, результати виборів, що цього року відбудуться у Франції, Німеччині та Нідерландах, можуть завдати серйозного удару по Європейському Союзу.

"Особисто я не впевнений, що буде існувати Європейський Союз, з яким можна було б проводити торгові переговори. Я думаю, Дональд Трамп налаштований різко негативно відносно наднаціональних організацій. Він надає перевагу двостороннім відносинам з незалежними країнами", – сказав Маллок.

Читайте також: Заради спільного тиску на Китай Трамп готовий пожертвувати Росії Україну, – західні ЗМІ

Теги: Політика Дональд Трамп США Євросоюз євро Великобританія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Пенсії в Україні оформлюватимуться по-новому
 3 листопада 2016 , 18:17
Моторошна аварія у Вінниці: зіштовхнулись 4 машини з дітьми
 30 липня 2016 , 21:16
Роми вбили дитину на Одещині, Полторак звільнив свого радника, – найважливіше за добу
 29 серпня 2016 , 08:03
Одещина отримала нового губернатора
 20 грудня 2016 , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук