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Кандидат у президенти Франції отримав ляпас під час зустрічі з виборцями

18:06, сьогодні 188 Читать новость на русском
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У Франції кандидат у президенти отримав ляпас посеред вулиці. Йдеться про екс-прем'єр-міністра країни Мануеля Вальса, який тепер претендує на найвищу посаду в країні.

Інцидент стався в місті Ламбаль на північному заході Франції, куди Вальс прибув на зустріч з виборцями. Політик вийшов з будівлі мерії і йшов повз групу людей, тиснучи їм руки. Аж раптом на нього накинувся незнайомець і вдарив по обличчю.

18-річного нападника затримали.

Читайте також: Російські кібератаки можуть вплинути на вибори у Франції та Німеччині, – Financial Times

Теги: Франція Курйози
Джерело: 24 Канал
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