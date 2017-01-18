Кандидат у президенти Франції отримав ляпас під час зустрічі з виборцями
18:06, сьогодні 188 Читать новость на русском
У Франції кандидат у президенти отримав ляпас посеред вулиці. Йдеться про екс-прем'єр-міністра країни Мануеля Вальса, який тепер претендує на найвищу посаду в країні.
Інцидент стався в місті Ламбаль на північному заході Франції, куди Вальс прибув на зустріч з виборцями. Політик вийшов з будівлі мерії і йшов повз групу людей, тиснучи їм руки. Аж раптом на нього накинувся незнайомець і вдарив по обличчю.
18-річного нападника затримали.
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Джерело: 24 Канал
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