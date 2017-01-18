Кандидат у президенти Франції отримав ляпас під час зустрічі з виборцями

У Франції кандидат у президенти отримав ляпас посеред вулиці. Йдеться про екс-прем'єр-міністра країни Мануеля Вальса, який тепер претендує на найвищу посаду в країні.

Інцидент стався в місті Ламбаль на північному заході Франції, куди Вальс прибув на зустріч з виборцями. Політик вийшов з будівлі мерії і йшов повз групу людей, тиснучи їм руки. Аж раптом на нього накинувся незнайомець і вдарив по обличчю. 18-річного нападника затримали. Читайте також: Російські кібератаки можуть вплинути на вибори у Франції та Німеччині, – Financial Times

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