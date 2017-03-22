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Кандидат в президенти Франції за шалені гроші організовував бізнесменам зустрічі з Путіним

11:52, сьогодні 170 Читать новость на русском
Фійон сам називає себе
Фійон сам називає себе "другом Путіна" / Getty images

Стало відомо про те, що один з кандидатів на пост президента Франції Франсуа Фійон організував ліванському мільярдерові зустріч з Володимиром Путіним і взяв за це 50 тисяч доларів.

Як пише сатиричне французьке видання Canard Enchaîne, Фійон організував зустріч свого клієнта з Путіним у Санкт-Петербурзі у 2015 році.

Йдеться про ліванського мільярдера і бізнесмена Фуад Махзумі. За таку послугу він заплатив теперішньому кандидату в президенти Франції 50 тисяч доларів. Крім Путіна, бізнесмен також зустрівся з виконавчим директором французького нафтового гіганта Total.

За інформацією видання, ще в 2015 році колишній прем'єр-міністр Фійон підписав з гендиректором Future Pipe Industries Махзумі угоду про надання консалтингових послуг від імені 2F Conseil.

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Фійон організував зустріч свого клієнта з Володимиром Путіним в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні 2015 року,
– пише видання.

У команді Фійона цієї інформації поки не коментують. Список клієнтів свого консалтингового бізнесу, який почав працювати у 2012 році, він розкрити відмовляється.

До слова, Франсуа Фійона напару з опальною Марін Ле Пен називають "друзями Путіна", та й вони самі не приховують своєї проросійської налаштованості.

Теги: Політика гроші Володимир Путін Франція
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