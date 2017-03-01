Кандидата у Президенти Франції викликали на допит

За інформацією місцевих журналістів, слідчі поговорять з політиком про працевлаштування його дружини і дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що родичі Фійона за фіктивну роботу на державній службі отримали майже 1 мільйон євро. Після цього прокуратура Франції почала розслідування.

На тлі скандалу, політичний рейтинг Фійона обвалився. За останніми опитуваннями, він може не пройти у другий тур виборів. Сам політик заявив, що не планує знімати свою кандидатуру.

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