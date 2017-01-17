Кандидатка у президенти Франції Ле Пен відзначилась черговою скандальною заявою про Крим

На думку лідери французького "Національного фронту", Крим ніколи не належав Україні.

Таку заяву Марін Ле Пен зробила в інтерв’ю російському виданню "Известия".

Я визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським,

– заявила Марін Ле Пен.

Окрім того, вона пообіцяла у разі перемоги на президентських виборах у Франції зняти санкції з Росії, поставити питання про виходу її країни з ЄС за прикладом Великобританії, а також "надати Франції незалежність від США та НАТО".

Окрім того, вона переконана, що війна на Донбасі не завершується лише через те, що "ЄС здійснює негативний вплив, загострюючи напруженість і підтримуючи конфлікт".

Читайте також: Своїми заявами про Крим Ле Пен відпрацьовує гроші Путіна, – Чубаров

Слід зазначити, що це вже не перша заява французької "подруги Путіна" щодо анексії Криму. До цього вона заявляла про законність такої анексії.



Та попри такі заяви, російські фінустанови вимагають від Ле Пен повернути багатомільйонний кредит, який вона у них брала. Адже свого часу потрапила під "бойкот" європейських банків.



Слід зазначити, що французькі соціологи прогнозують, що Марін Ле Пен, за умови виходу у другий тур президентських виборів, програє їх.