Каннський кінофестиваль-2017: назвали усіх переможців

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Головну нагороду Каннського кінофестивалю-2017 – "Золоту пальмову гілку" – отримав фільм "Квадрат" режисера Рубена Естлунд.
Про це повідомляється в офіційному Twitter'і кінофестивалю.
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Окрім того, переможцями також стали:
Гран-прі: "120 ударів в хвилину" Робен Кампайо
Приз журі: "Нелюбов" Андрій Звягінцев
Кращий режисер: Софія Коппола (фільм "Фатальний спокуса")
Кращий актор: Хоакін Фенікс (фільм "Ти ніколи тут не був")
Краща актриса: Дайян Крюгер (фільм "З нізвідки")
Кращий сценарій: "Вбивство священного оленя" Йоргоса Лантімоса і "Ти ніколи тут не був" Лінн Ремсі
Нагадаємо, 70-тий ювілейний Каннський міжнародний кінофестиваль проходив з 17 по 28 травня на Лазурному березі Франції, за перемогу боролися 19 фільмів, в тому числі робота українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".