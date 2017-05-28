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Каннський кінофестиваль-2017: назвали усіх переможців

23:08, сьогодні 133 Читать новость на русском
Каннський кінофестиваль-2017
Каннський кінофестиваль-2017 / Gettyimages

Головну нагороду Каннського кінофестивалю-2017 – "Золоту пальмову гілку" – отримав фільм "Квадрат" режисера Рубена Естлунд.

Про це повідомляється в офіційному Twitter'і кінофестивалю.

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Окрім того, переможцями також стали:

Гран-прі: "120 ударів в хвилину" Робен Кампайо

Приз журі: "Нелюбов" Андрій Звягінцев

Кращий режисер: Софія Коппола (фільм "Фатальний спокуса")

Кращий актор: Хоакін Фенікс (фільм "Ти ніколи тут не був")

Краща актриса: Дайян Крюгер (фільм "З нізвідки")

Кращий сценарій: "Вбивство священного оленя" Йоргоса Лантімоса і "Ти ніколи тут не був" Лінн Ремсі

Нагадаємо, 70-тий ювілейний Каннський міжнародний кінофестиваль проходив з 17 по 28 травня на Лазурному березі Франції, за перемогу боролися 19 фільмів, в тому числі робота українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".

Теги: Каннський кінофестиваль Кіно Франція Культура LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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