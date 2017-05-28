Каннський кінофестиваль-2017: назвали усіх переможців

Головну нагороду Каннського кінофестивалю-2017 – "Золоту пальмову гілку" – отримав фільм "Квадрат" режисера Рубена Естлунд.

Про це повідомляється в офіційному Twitter'і кінофестивалю.

Читайте також: Регіна Тодоренко і Злата Огневич з’явились на червоній доріжці Каннського кінофестивалю: фото

Окрім того, переможцями також стали:

Гран-прі: "120 ударів в хвилину" Робен Кампайо

Приз журі: "Нелюбов" Андрій Звягінцев

Кращий режисер: Софія Коппола (фільм "Фатальний спокуса")

Кращий актор: Хоакін Фенікс (фільм "Ти ніколи тут не був")

Краща актриса: Дайян Крюгер (фільм "З нізвідки")

Кращий сценарій: "Вбивство священного оленя" Йоргоса Лантімоса і "Ти ніколи тут не був" Лінн Ремсі

Нагадаємо, 70-тий ювілейний Каннський міжнародний кінофестиваль проходив з 17 по 28 травня на Лазурному березі Франції, за перемогу боролися 19 фільмів, в тому числі робота українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".