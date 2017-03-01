Канонада артилерії: як "звучить" ранок в Авдіївці

У прифронтовій Авдіївці обстріли не припиняються. Тож місцеві мешканці кожного ранку прокидаються під звуки канонади важкого озброєння.
Те, як "звучить" ранок в Авдіївці на своїй сторінці виклав речник прес-центру АТО Леонід Матюхін.
На відео можна почути звуки важкого озброєння, хоча бойовики запевняють, що використовують лише стрілецьку зброю, яка не заборонена мінськими домовленостями.
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Слід зазначити, що лише 28 лютого бойовики 117 разів відкривали вогонь по позиціям українських бійців, внаслідок чого двоє наших захисників загинуло.