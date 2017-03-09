Канцлерка Німеччини побувала на допиті

Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель допитали у якості свідка у справі про маніпуляції компанією Volkswagen із показниками викидів.

Під час допиту 8 березня Ангела Меркель заявила, що вперше дізналася про махінації компанії із засобів масової інформації.

Після новин зі ЗМІ Меркель також спілкувалася із міністром транспорту Александром Добріндтом про початок розслідування скандалу міністерством.

Я закликала його зробити все можливе, щоб пролити світло на речі, якщо вони ще не відомі,

– наголосила канцлерка.

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Нагадаємо, що на автомобілях концерну Volkswagen встановили програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати даними про автомобільні викиди. Розслідування Бундестагу має встановити, наскільки німецький уряд був обізнаний щодо цих порушень і які заходи вживав, щоб їх не допустити.