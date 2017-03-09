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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Канцлерка Німеччини побувала на допиті

10:45, сьогодні 206 Читать новость на русском
Канцлер Німеччини Ангела Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель / informvest.net

Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель допитали у якості свідка у справі про маніпуляції компанією Volkswagen із показниками викидів.

Під час допиту 8 березня Ангела Меркель заявила, що вперше дізналася про махінації компанії із засобів масової інформації.

Після новин зі ЗМІ Меркель також спілкувалася із міністром транспорту Александром Добріндтом про початок розслідування скандалу міністерством.

Я закликала його зробити все можливе, щоб пролити світло на речі, якщо вони ще не відомі,
– наголосила канцлерка.

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Нагадаємо, що на автомобілях концерну Volkswagen встановили програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати даними про автомобільні викиди. Розслідування Бундестагу має встановити, наскільки німецький уряд був обізнаний щодо цих порушень і які заходи вживав, щоб їх не допустити.

Теги: Ангела Меркель Volkswagen
Джерело: 24 Канал
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