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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Капітан загинув у Новоалександрівці внаслідок обстрілу з ПТРК

13:07, сьогодні 11088 Читать новость на русском
Україна зазнала втрат на фронті
Україна зазнала втрат на фронті / Фото з відкритих джерел

В Новоалександрівці загинув капітан внаслідок обстрілу, який бойовики вели з протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Луганськ" Дмитро Завтонов в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, ще один молодший лейтенант поранений.

Під час обстрілу з ПТРК в Новоолександрівці поранення отримав молодший лейтенант, капітан, на жаль, загинув. Пораненому була надана медична допомога, його доставили в лікарню,
– проінформував прес-офіцер.

Завтонов зазначив, що молодший лейтенант отримав серйозне поранення, проте, наразі про його стан нічого не відомо.

Раніше штаб АТО повідомляв, що бойовики 60 разів за минулу добу обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець загинув, а троє – отримали поранення.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Луганськ Жертви
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