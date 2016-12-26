Карантин в Одесі: майже 10 тисяч хворих за тиждень

Завтра одеські школярі не підуть до школи, бо у місті оголосили карантин.
Лише за тиждень, розповіли медики, в Одесі на грип та ГРВІ захворіли майже 10 тисяч жителів. Більшість із них – діти до 17 років. У порівнянні з попереднім роком, захворюваність у місті виросла майже втричі.
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Загалом в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 400 тисяч людей у 17 областях. Є навіть 5 летальних випадків.
Нагадаємо, що на карантин закрили школи у Львові, Рівному, Запоріжжі та Житомирі. Водночас, дитячі садочки працюють без змін.
Загалом же через грип та ГРВІ епідпоріг перевищений вже в 11 областях країни та у столиці.
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