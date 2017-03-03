Карати треба як минулих злочинців, так і нинішніх, – Найєм про справу Насірова

Шум навколо Романа Насірова повинен стати тривожним сигналом для правоохоронних органів та всього керівництва країни.

Таку думку висловив політик Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Таку хвилю радості, що межує із захопленням, не викликали ні справи проти Андрія Клюєва, ні затримання Олександра Єфремова, ні навіть допит Віктора Януковича. Звичайно, одне не виключає іншого – карати треба як минулих злочинців, так і нинішніх", – вважає нардеп.

За словами Найєма, якщо затримання керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова підтримується суспільством більше, ніж переслідування злочинців минулого режиму, то виникає думка, що суспільство незадоволене подіями в Україні і йому важливо знати – чи здатна держава реально боротися з порушниками при владі.

Мустава Найєм зазначив, що справа Романа Насірова – яскравий приклад того, що Національне антикорупційне бюро було створене не дарма.

Роман Насіров – близький соратник правлячої команди і один з ключових гравців системи перерозподілу і контролю потоків. І сам факт можливості збору інформації, документування та реалізації справ такого рівня дає привід сподіватися на незалежність і самостійність правоохоронного органу (НАБУ, – "24"),

– додав депутат.

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Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили про затримання Романа Насірова за "справою Онищенка".



Натомість адвокати головного фіскала України стверджують, що затримання все-таки не відбулося через заборону лікарів "Феофанії", де перебуває голова ДФС.