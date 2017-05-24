Кардаков: Якби я не ризикував – нічого б не вийшло

Олександр Кардаков – бізнесмен-інноватор. Він входить у топ-100 найбагатших людей України. Розпочинав зі збирання комп'ютерів. Нині його компанія – найбільший оператор зв'язку на ринку. Займається хмарними технологіями та розвиває системи кібербезпеки в Україні.

В інтерв’ю 24 Каналу Олександр Кардаков розповів, як йому вдалося зайняти одне з передових місць на українському IT-ринку.

Ви сьогодні сильний гравець на ринку ІТ. Скажіть, які ви собі цілі ставили, коли починали? Чи все вийшло, як планували?

Звичайно, не так і не все. Коли читаєш про успіхи видатних людей, то там іноді пишуть: "Ось я прокинувся і вирішив стати великим". У мене такого не було. Кожен день щось робиш, кожен день чогось досягаєш, і в результаті через якийсь проміжок часу ти дивишся – чогось досягнув. Звичайно, якщо зараз подивитися назад, були і провали, були і підйоми, але я тут, тому що у мене підйомів набагато більше, ніж провалів.

Чому Ви обрали ІТ?

Це дуже дивно, але я, напевно, одна людина на ринку, у якої це базова освіта. Я пішов вчитися в КПІ – факультет електронної техніки. З першого курсу займався з мікрокомп'ютерами – ось так мені пощастило. І це стало і моїм хобі, і основною роботою, і професією на все життя.

Розкажіть про проект з кібербезпеки.

Сьогодні перед країною і перед усім світом стоїть проблема кібербезпеки. Тобто сьогодні всі інформаційні системи розвиваються вже з урахуванням кібербезпеки. І в нашій країні змінився акцент. Якщо раніше кібербезпека була звернена на захист даних, щоб їх ніхто не вкрав, наприклад, фінансові дані. Сьогодні проти нашої країни йдуть атаки на руйнування нашої інфраструктури, в тому числі інформаційної. Одним з наших проектів є розвиток кібербезпеки і аналіз на першому рівні цих загроз.

Під час кібератак минулої осені і зими ми брали участь у відновленні інформаційних систем фактично на волонтерських засадах. Для мене дуже важливо зробити найсильнішу команду, яка зможе протистояти терористам і відновлювати інформацію. Тому що все одно атаки будуть і збиток – теж, але питання в тому, щоб його мінімізувати.

Для чого потрібні хмарні технології?

Природно, ми займаємося проектами, які відповідають світовим тенденціям, – це перехід від побудови своїх інформаційних систем на загальноприйняті сервіси – як хмари. Ми робимо інформаційні системи, які повинні замінити паперові носії електронними. Поки що зі змінним успіхом – те, що ми робимо, найчастіше роздруковується і розглядається. Навіть я іноді хочу потримати в руках папірець і попідкреслювати. Це вже менталітет. Але мені потрібен один папірець, один звіт, один листочок в день, щоб подивитися всі.

Ми у себе боремося з паперовими документами. Я сказав, що якщо у мене хтось залишить паперовий документ – я співробітнику виписую штраф. Тому ніхто не залишає. Це, звичайно, жарт, але потрібно починати зі звичок.

Навіть ті ж соціальні мережі, смартфони допомагають людям звикати до електронних носіїв, як колись іграшки на комп'ютери спочатку ставилася, щоб людина не боялася комп'ютера. І ось завдяки смартфонам люди поступово відвикають від паперу і переходять до нових технологій.

Завдяки яким якостям Ви змогли досягнути успіху?

Ой, може таким народився, може таким виховали. Так, я не боюся поставити задачу – собі і іншим. Я не боюся рухатися і досягати. Так, я не боюся визнавати помилки – якщо я щось роблю неправильно. Я не боюся сказати, чого я не знаю. Тому що багато людей бояться зізнатися, що вони чогось не знають. Коли мені щось розповідають – я: "Стоп, стоп! А тут більш детально розкажіть мені, що це таке". І три рази послухав розумних – і сам став розумним. Плюс я дуже цікавий, я питаю одне, друге, третє, четверте і потім у мене залишиться час якось все скомпонувати. Вранці я плаваю в басейні, і всі ті хаотичні думки, які були в голові, складаються в нові ідеї. Мені після цього хочеться вискочити з басейну і зателефонувати й похвалитися, але я все ж допливаю свою дистанцію.

Чому Ви зайнялися ландшафтним дизайном?

У мене є хобі, і я розібрався в цьому дуже добре. Коли я побудував свій невеликий будиночок, потрібно було зробити концепцію ландшафту і я пішов по-крупному, тобто я запитав, хто у нас найкращий ландшафтний архітектор. Мене познайомили з Оксаною Джунь. Вона – мама всіх ландшафтних архітекторів Києва. Вона сказала, що не бере приватних замовлень, але я її вмовив. Ми багато сперечалися, потім у нас зійшлися концепції. Вона мені розповіла дуже багато базових основ. Після цього я роблю для себе і раджу товаришам іноді.

Це якось допомагає в бізнесі?

Можливо, допомагає, тому що ландшафтний дизайн – це почуття прекрасного, тобто почуття гармонії. У ньому є своя логіка. Як, наприклад, в японському саду каменів – щоб з одного боку композиція була однією, з іншого – виглядала зовсім інакше. У бізнесі теж можна дивитися на одне і те ж з різних сторін.

Що потрібно, щоб стати лідером у бізнесі?

У мене в будь-якій справі, якою я займаюся, цілі – неамбіційні. Ми входимо в якийсь сегмент, і в цьому сегменті повинні бути ми і всі інші. Це все скромна мета. Ну якщо ми цим займаємося серйозно. Якщо ми не бачимо шляху стати одними з перших, других, третіх... можна четвертим. Тому що для кожної позиції – своя стратегія, ким ми хочемо стати в кожному сегменті. Тобто чотири – ще може бути, а п'ятим вже немає сенсу ставати, на мій погляд.

Часто доводилося переживати невдачі? І чому?

Усі мої невдачі, напевно, через мою лінь. Наприклад, компанія працює, але бачиш, що щось не те, але мені було чи то лінь чіпати, чи то вчасно не вникав. Пізніше потрібні були вже більш радикальні зміни. Умовно кажучи, одна справа – помазати зеленкою і зовсім інша – робити операцію з відновлення. Це основні мої помилки в бізнесі – я вчасно не помітив або не зробив. Потрібно реагувати вчасно.

Як змінилася галузь за останній час?

ІТ допомагає будь-якому бізнесу бути більш ефективним. Я сміюся – це зелені відновлювані технології. Нам треба тільки електрику для комп'ютерів, стіл і свіже повітря. Якщо раніше українські айтішники працювали під якісь замовлення конкретні, то зараз розробляються і продукти, і досить складні системи. І робиться це добре. Якісно зроблені системи – це тренд на світовому ринку. Зрозуміло, є й інші, хто конкурує за це місце під сонцем, але ми дуже успішні, наші айтішники на загальному тлі.

Чим ви пишаєтесь?

Я пишаюся створенням компанії DATA GROUP. Коли на ринку вже були оператори зв'язку – з'явилася нова потреба професійного оператора зв'язку для ІT-систем. Я це ідентифікував з командою. І зараз компанія – другий фіксований оператор зв'язку на ринку і перший для ІT-систем. Я пишаюся, що створив таку компанію на такому складному ринку при тому, що у мене було набагато менше ресурсів, ніж у всіх інших. Моя гордість, що на ринку в багатьох компаніях керують ті люди, яких я взяв колись і виховав. Це абсолютно нормально. Вони виросли і пішли далі. Вони дружать. Я взяв участь у створенні спільноти айтішників.

Можете сформулювати свою формулу успіху?

Успішним можна стати тільки в команді, але кожен повинен розуміти свою мету. Поодинці зараз неможливо. Кожен в команді повинен працювати на свою мету, але вона не повинна сильно відрізняться від цілей інших. Вчасно відсікти, хто в команді хижак, акула, а хто – прилипала, і вчасно позбутися багажу. Тому що вони найбільше шумлять і найбільше привертають до себе увагу і створюють ефект великої діяльності, а впевнена акула спокійно собі йде. Тому для успіху команди потрібно розуміти хто і як йде, сформулювати спільну мету. Тільки в цьому випадку може бути рух.

Як Ви змінилися з того часу, як тільки починали?

З одного боку – сильно, з іншого боку – не змінився. Я такий же оптиміст, загоряюся ідеями новими, ними живу, поки не видам. Я став набагато мудрішим. Тепер дивлюся, які від ідеї є ризики. Раніше, звичайно, цього не відстежував.

Ви ризикований?

Якби я не був готовий ризикувати – нічого не вийшло б. Хороший менеджер повинен на базі неповної інформації прийняти прийнятне рішення – куди рухатися і що робити. І прийняти це рішення дуже швидко. Довго чекати не можна. Чим швидше і частіше приймаєш рішення – тим більше потрапиш в ціль. Це як спортсмен, який качає м'язи, – стає сильнішим і більше піднімає. Так і управлінець – чим більше він приймає рішення, тим сильнішими і правильними вони виходять.

Ви щаслива людина?

Я вважаю себе щасливою, тому притягую щастя і удачу.