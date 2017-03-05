Карикатурист влучно описав хворобу Насірова

Карикатурист Андрій Петренко "діагностував" у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова"корупційний синдром".
Своїм творінням карикатурист поділився у Twitter.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров. Очільника ДФС підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.
Засідання про обрання запобіжного заходу Насірову було призначене на 19:00 4 березня. Втім спершу приміщення, де мало відбутися засідання, начебто "замінували". Повідомлення виявилося хибним і близько 21:30 суд все-таки почав роботу, проте адвокати Насірова наполягли на тому, що їхній підзахисний кволий та потребує переміщення у лікарню. Судді вирішили перенести засідання.
Засідання продовжили 5 березня, проте адвокати Насірова заявили клопотання про відвід судді, а от нового представника феміди знайти не можуть.
За словами нардепа Мустафи Найєма, єдина причина відстрочки засідання щодо Насірови – це спроба уникнути відправки в СІЗО закінченням норми про 72 години, протягом яких затриманому зобов'язані обрати запобіжний захід або відпустити. Цей строк спливає ввечері 5 березня.