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Кароль розповіла, чому не їздить з гастролями до Росії

15:37, сьогодні 194 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / vikna.if.ua

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла, як їй не довелось прогинатись під реаліями сьогодення та уникнути гастролей країною-агресором.

За словами співачки, цьогоріч в Україні вона виступила з великими концертами майже сотню разів, пише "Таблоїд".

"Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні. Я люблю свою країну, яка мене виростила. В цьому році ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогинатися під мінливий світ, про який співає Андрій Макаревич. Думаю, ви розумієте, про що я", – каже Тіна.

Вона наголосила, що попри те, що має багато фанатів у сусідній країні, її гастролі у Росії зараз є недоречними. Але завжди так не буде.

Я дуже сподіваюся, що Україна не стане розмінною монетою для тих, хто взяв на себе відповідальність навести порядок в нашій країні. Я б дуже хотіла, щоб був знайдений баланс і кожен міг пишатися собою і своєю країною,
– додала співачка.

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Теги: Політика Музика Новини Росії Україна-Росія LifeStyle
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