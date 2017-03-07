Карпа закликала відпочивати більше: Це похмурий міф, шо у нас забагато свят

Українська письменниця Ірена Карпа вважає міфом твердження про те, що українці забагато святкують.

Про це вона розповіла "Леді".

За словами письменниці, святкувати треба все і по максимуму.

І це якийсь похмурий міф, шо у нас забагато свят: подивіться на французів. Вони відпочивають куди більше. І кожні канікули дитячі батьки беруть собі відпустку. Таким чином, маючи не 4 тижні, а 6 канікул,

– додала Карпа.

За словами письменниці, людина, що відпочила – працює краще.

Все інше – просте розганяння полеміки. Я за права і силу жінок. А ще за те, щоби жінки мали нагоду розслабитися в перервах між боротьбою,

– прокоментувала письменниця свято 8 березня.

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