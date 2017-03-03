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Картину Густава Клімта пустили з молотка за неймовірну суму

22:05, сьогодні 123 Читать новость на русском
"Квітучий сад" Густава Клімта / epa.eu

Полотно автрійського художника Густава Клімта "Квітучий сад" продали на аукціоні за рекордні 59 мільйонів доларів.

Як пише The Telegraph, картину виставили на торгах Sotheby's у Лондоні. Вона стала найдорожчою робою Клімта та третьою найдорожчою роботою, які коли-небудь продавали в Європі.

Картина "Квітучий сад" стало першим полотном Клімта за останні 20 років, яке продали на аукціоні. Більшість картин художника знаходяться в музеях та дуже рідко виставляються на продаж.

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Керівник відділу імпресіонізму і сучасного мистецтва Sotheby's Хелена Ньюман назвала картину одним із найвеличніших шедеврів художника, які коли-небудь виставлялися на аукціонах.

Теги: LifeStyle мистецтво гроші
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