Касько пішов з Transparency International, бо захищатиме ймовірних корупціонерів
Член Правління Transparency International Україна , партнер юридичної компанії «Василь Кісіль та Партнери» Віталій Касько склав повноваження.
Про це організація повідомила у Facebook.
Своє рішення Касько пояснив тим, що як керівник практики кримінального права однієї з провідних юридичних компаній в Україні, він ймовірно братиме участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах.
Незважаючи на те, що загально-світовою практикою ототожнення адвоката з його клієнтом є неприпустимим, в Україні існують та будуть продовжуватись спроби висвітлити роботу сторони захисту у цих справах як конфлікт інтересів між професійною діяльністю адвоката, та громадською активністю, наразі, як члена Правління представництва глобальної антикорупційної мереж,
– мовиться у дописі.
Правління Transparency International Україна підтримало рішення Каська.
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