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Касьянов розповів, коли чекати серйозного наступу бойовиків на Донбасі

15:36, сьогодні 707 Читать новость на русском
Коли чекати серйозного наступу бойовиків на Донбасі
Коли чекати серйозного наступу бойовиків на Донбасі / Getty Images

У Росії в 2018 році вибори, тож Володимиру Путіну знадобляться нові "перемоги". У зв'язку з цим варто готуватись до наступу терористів у зоні АТО, який може статись вже цього літа.

Таку думку висловив відомий волонтер Юрій Касьянов у коментарі InfoResist.

Втратити вплив на Донбасі, віддати Донбас Україні назад – для Москви, для Кремля, для Путіна особисто означає поразку всередині країни,
– вважає волонтер.

За його словами, оскільки Володимир Путін програв у Сирії, йому потрібні якісь інші перемоги. Він впевнений, що Путін вчергове здобуде пост глави РФ – інших альтернатив там нема.

"Я думаю, що можна очікувати якогось серйозного наступу з противниками на Донбасі. Йому потрібні перемоги, в наступному році вибори, йому потрібно прийти до виборів переможцем, інтегратором, захисником "русского мира", інакше йому буде важко. Для того, щоб перемогти переконливо, йому потрібні перемоги під час імперії. Імперія відпала, залишилася Україна", – вважає Касьянов.

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Є фактори, які говорять про те, що Путін прийшов до військового вирішення питання, до неабиякого військового. Посилив свої угруповання на кордоні, збільшує поставки озброєння колабораціоністів на окупованій території. І це цілком може бути вже цього літа,
– наголосив Юрій Касьянов.

Теги: Україна Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Волонтери Володимир Путін Політика
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