Касьянов розповів, коли чекати серйозного наступу бойовиків на Донбасі

У Росії в 2018 році вибори, тож Володимиру Путіну знадобляться нові "перемоги". У зв'язку з цим варто готуватись до наступу терористів у зоні АТО, який може статись вже цього літа.

Таку думку висловив відомий волонтер Юрій Касьянов у коментарі InfoResist.

Втратити вплив на Донбасі, віддати Донбас Україні назад – для Москви, для Кремля, для Путіна особисто означає поразку всередині країни,

– вважає волонтер.

За його словами, оскільки Володимир Путін програв у Сирії, йому потрібні якісь інші перемоги. Він впевнений, що Путін вчергове здобуде пост глави РФ – інших альтернатив там нема.

"Я думаю, що можна очікувати якогось серйозного наступу з противниками на Донбасі. Йому потрібні перемоги, в наступному році вибори, йому потрібно прийти до виборів переможцем, інтегратором, захисником "русского мира", інакше йому буде важко. Для того, щоб перемогти переконливо, йому потрібні перемоги під час імперії. Імперія відпала, залишилася Україна", – вважає Касьянов.

Читайте також: Росія підняла по тривозі війська на кордоні з Україною та перекинула підрозділи у Крим

Є фактори, які говорять про те, що Путін прийшов до військового вирішення питання, до неабиякого військового. Посилив свої угруповання на кордоні, збільшує поставки озброєння колабораціоністів на окупованій території. І це цілком може бути вже цього літа,

– наголосив Юрій Касьянов.