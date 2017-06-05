Касьянов розповів, коли чекати серйозного наступу бойовиків на Донбасі

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Росії в 2018 році вибори, тож Володимиру Путіну знадобляться нові "перемоги". У зв'язку з цим варто готуватись до наступу терористів у зоні АТО, який може статись вже цього літа.
Таку думку висловив відомий волонтер Юрій Касьянов у коментарі InfoResist.
Втратити вплив на Донбасі, віддати Донбас Україні назад – для Москви, для Кремля, для Путіна особисто означає поразку всередині країни,
– вважає волонтер.
За його словами, оскільки Володимир Путін програв у Сирії, йому потрібні якісь інші перемоги. Він впевнений, що Путін вчергове здобуде пост глави РФ – інших альтернатив там нема.
"Я думаю, що можна очікувати якогось серйозного наступу з противниками на Донбасі. Йому потрібні перемоги, в наступному році вибори, йому потрібно прийти до виборів переможцем, інтегратором, захисником "русского мира", інакше йому буде важко. Для того, щоб перемогти переконливо, йому потрібні перемоги під час імперії. Імперія відпала, залишилася Україна", – вважає Касьянов.
Читайте також: Росія підняла по тривозі війська на кордоні з Україною та перекинула підрозділи у Крим
Є фактори, які говорять про те, що Путін прийшов до військового вирішення питання, до неабиякого військового. Посилив свої угруповання на кордоні, збільшує поставки озброєння колабораціоністів на окупованій території. І це цілком може бути вже цього літа,
– наголосив Юрій Касьянов.