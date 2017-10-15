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Катастрофа під Смоленськом: польська комісія повідомила про сенсаційну знахідку

08:57, сьогодні 6933 Читать новость на русском
Польська комісія виявила запис вибуху на самописці літака Леха Качинського
Польська комісія виявила запис вибуху на самописці літака Леха Качинського / Фото з відкритих джерел

Польська комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака Ту-154, в результаті якого в Смоленській області загинув президент Лех Качинський.

Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Антоні Мацеревіч, передає "Польське радіо".

"Ми знайшли в записі одного з реєстраторів момент вибуху – він був ідентифікований. Зараз ми займаємося його аналізом", – зазначив міністр.

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Мацеревіч нагадав, що комісія, яка розслідує катастрофу літака під Смоленськом, назвала версію вибуху у своєму звіті ще навесні.

Тоді ми встановили, що стався вибух, який в кінцевому підсумку знищив літак. Зараз ми знаємо набагато більше. До кінця наступної весни буде представлена доповідь не тільки по перебігу подій, але і по тому, хто несе головну відповідальність за трагедію в Смоленську,
– заявив глава Міноборони.

Нагадаємо, Генпрокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів, а також третіх осіб, які перебували у вежі управління польотами, в умисному провокуванні авіакатастрофи під Смоленськом.

Теги: Новини Росії Польща авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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